Anzio. Prosegue l’iter amministrativo per il recupero dello storico edificio liberty Paradiso sul Mare

La Giunta comunale nella giornata di ieri, ha approvato la delibera, con allegato il Protocollo d’Intesa, che delega al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna, le funzioni di Stazione Appaltante per la progettazione, l’affidamento, la direzione lavori, il collaudo, con il rilascio di tutte le certificazioni previste dalla normativa vigente ed il coordinamento della sicurezza, in fase di progettazione/esecuzione, dell’importante opera pubblica, finanziata dallo Stato, con otto milioni di euro, stanziati per il triennio 2023 – 2025.

Il Protocollo d’Intesa, con durata pari a tre anni rinnovabili, che sarà sottoscritto dal Direttore Generale delle Infrastrutture nell’Italia centrale, Ing. Vittorio Rapisarda e dal Sindaco di Anzio, Candido De Angelis, punta a velocizzare al massimo l’iter per il recupero dello storico edificio, progettato dall’arch. Cesare Bazzani ed ultimato nel 1924, per conto di Giuseppe Polli, imprenditore e Sindaco della città neroniana, scelto da Federico Fellini e da importanti registi per girare capolavori del cinema italiano ed internazionale.