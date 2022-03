Anzio. RAC sconfitta dall’Appia Rugby. Si riprende domenica 4 aprile a Roma

Seconda sconfitta per l’Anzio nella seconda fase regionale del campionato di serie C. I biancazzurri hanno perso per 19 a 15 in casa dell’Appia Rugby, al termine di una partita nervosa e condita da moltissimi errori in fase di finalizzazione.

I primi a marcare erano i padroni di casa, ma in vantaggio per 7 a 3 si vedevano espulso il tallonatore per scorrettezze. Con quasi 70 minuti davanti in superiorità numerica, l’Anzio riusciva a ribaltare per la prima volta il risultato grazie ad una meta di Giuseppe Campo. Prima del riposo arrivava però la seconda realizzazione dell’Appia Rugby, che portava le squadre al riposo sul 12 a 8.

Nella ripresa RAC ancora avanti grazie ad una meta di Bighi, ma a venti dalla fine nuovo sorpasso dei romani che andavano a condurre per 19 a 15. Gli assalti finali non avevano poi esito, con il match che si chiudeva con tanto rammarico per l’Anzio che doveva recriminare sulle tante occasioni sprecate durante l’incontro.

Questo fine settimana la serie C riposerà, si riprenderà domenica 4 aprile alle ore 15,30 in casa dell’Arnold Rugby.

Riguardo il settore giovanile, l’Under 15 ha disputato sabato due partite, vincendo la prima per 24 a 0 contro il Villa Pamphili e perdendo la seconda per 24 a 12 contro l’Unione Rugby Capitolona. L’under 11 ha preso parte ad un raggruppamento a Segni, mentre l’Under 9 è stata impegnata in un altro raggruppamento sul campo proprio di Anzio, al quale hanno preso parte tantissime società.

Questo weekend, ferma la prima squadra, sarà la volta domenica delle rappresentative Under 13 e Under 7 impegnate in altrettanti concentramenti. Sabato sarà la volta della rappresentativa Touch con la quarta tappa del campionato regionale, che si terrà a partire dalle 14,30 proprio ad Anzio, al campo Marconi. Ad anticipare il tutto, venerdì 25 marzo, il 17° anniversario della fondazione del Rugby Anzio Club, un momento di festa per tutti, tesserati, tifosi e semplici appassionati di questa società sempre più modello nel panorama sportivo locale.