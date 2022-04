Ordinanza chiusura via Tufello

L’amministrazione comunale di Aprilia informa che con ordinanza dirigenziale numero 184 è stato istituito il temporaneo divieto di transito in via del Tufello per lavori di messa in sicurezza del cavalcavia al km. 33+942 della linea ferroviaria Campoleone – Nettuno da parte di Rfi. Il divieto di transito dei veicoli interesserà l’intervallo di tempo che va dal 20 aprile 2022 al 20 settembre 2022.