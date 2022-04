Anzio. Bullismo, 13enne picchiata dai compagni a scuola: i genitori denunciano gli aggressori

Una 13enne è stata aggredita nel corso della lezione di ginnastica nella palestra di una scuola media Falcone di Anzio Colonia. di Anzio, comune del litorale romano. In base a quanto ricostruito dai carabinieri, sarebbe stata circondata da tre ragazze e un ragazzo, suoi compagni di classe, e presa a calci e pugni. Al momento dell’aggressione non era presente l’insegnante che, dopo avere visto la giovane sanguinate, ha allertato i soccorsi e i genitori. La 13enne è stata ricoverata in ospedale.

I medici del pronto soccorso hanno riscontrato la frattura del setto nasale e alcune ecchimosi. Si tratta dell’ultimo episodio di vessazioni che la ragazzina avrebbe subito dal branco negli ultimi mesi. Ad allertare i carabinieri sono stati i genitori: la coppia ha sporto denuncia, ipotizzando un possibile atto di razzismo ai danni della ragazzina.