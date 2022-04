Nettuno. Pasqua, il messaggio di auguri del Sindaco Coppola

Cari cittadini e care cittadine,

Domenica si celebra la Santa Pasqua e voglio cogliere questa occasione per rivolgere a voi e alle vostre famiglie i miei più sinceri auguri. Una festività molto cara a tutti noi e che negli ultimi due anni non abbiamo potuto vivere a pieno.

Oggi arriviamo a questo giorno con maggiore serenità e con la possibilità di condividere un momento di unione con le persone a noi più care. La pandemia, purtroppo, non è ancora passata e voglio rivolgere un augurio speciale a chi sarà costretto in isolamento in questi giorni di festa.

In un momento storico così difficile e drammatico, che ci ha fatto scoprire dolore e sofferenza vicino a noi, è ancora più importante ritrovarci nell’affetto dei nostri cari e coltivare la speranza di un futuro migliore per i nostri figli e per i nostri nipoti. Il mio pensiero va a tutte quelle persone che stanno soffrendo, che sono sole, che hanno perso una persona cara e a chi è costretto a lasciare la propria casa e la propria Terra per fuggire dalla Guerra. Che la Pasqua porti soprattutto a loro pace, serenità e la forza di non perdere mai la speranza nel domani.

A nome mio e di tutta l’Amministrazione Comunale vi auguro di trascorrere questa ricorrenza con le vostre famiglia all’insegna della serenità, dell’unità e della Pace.

Il Sindaco della Città di Nettuno

Alessandro Coppola