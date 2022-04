Nolfi: Lettera aperta ai Dipendenti Comunali della Città di Anzio

Lettera aperta ai Dipendenti Comunali della Città di Anzio

A circa venti giorni dalla mia decisione di lasciare la guida dell’Assessorato alla Cultura e alla Scuola della Città di Anzio, dopo otto anni di duro lavoro ed impegno quotidiano, con tantissimi obiettivi raggiunti in un momento così difficile per il nostro Comune, ancora una volta esprimo tutta la mia vicinanza alla Struttura Comunale ed ai dipendenti.

Siete tutti impegnati a dimostrare la Vostra professionalità e la correttezza del Vostro operato; chi come me ha lavorato gomito a gomito con molti di Voi, contando sempre sul Vostro supporto, sulla Vostra dedizione, sulla Vostra costante collaborazione, non può avere dubbi sulla Vostra condotta. E anche per Voi, oltre che per il grande rispetto verso i Cittadini che pagano gli stipendi degli Amministratori, che ho deciso di fermarmi; non c’erano più le condizioni per lavorare e per dare seguito alle istanze dei Cittadini e del mondo della Scuola… Il mio Mondo, la mia Vita!

Oggi c’è un obiettivo più importante per tutti Voi, che ha l’assoluta priorità rispetto ai programmi della Politica. Allo stesso tempo, però, tenete sempre a mente che non siete Voi, dipendenti comunali, l’oggetto della pesantissima ordinanza del GIP, spesso dimenticata da molti, che ha determinato l’operazione della Direzione Distrettuale Antimafia e l’invio della Commissione d’accesso in Comune, guidata da tre Servitori dello Stato.

Ad ognuno le proprie responsabilità, a tutti Voi gli atti amministrativi, al Segretario Generale la prevenzione della Corruzione, il controllo, la Trasparenza, l’attività della Giunta e del Consiglio, insieme alle responsabilità su numerosi atti di gestione adottati in questi anni; a noi politici, anche a chi si è dimesso, invece, il giudizio sul nostro operato, sulla nostra campagna elettorale e sui nostri rapporti, prima e durante il mandato.

Per quello che mi riguarda sono assolutamente certa della mia integrità morale e di aver sempre operato dalla parte della Legalità. Vi abbraccio e Vi ringrazio, tutti, di vero Cuore, per il meraviglioso percorso di questi anni e per le Vostre autentiche attestazioni di stima di questi giorni.

Torneremo a lavorare insieme!

Colgo l’occasione per augurare a tutti Voi e alle Vostre Famiglie, una Pasqua di Pace e di Amore.

#Anzioprimaditutto

Laura Nolfi