Fondi PNRR: Aprilia verso la digitalizzazione della Pubblica amministrazione

Il Comune di Aprilia informa che è risultato vincitore di 3 progetti finanziati dal PNRR su tre diversi avvisi pubblici dedicati alla digitalizzazione della Pubblica amministrazione, per un importo complessivo di oltre 100.000 euro. Grazie alle risorse ottenute, il Comune potrà in particolare estendere l’utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale SPID CIE, attivare nuovi servizi sull’AppIO e migrare nuovi servizi sulla Piattaforma Pago Pa. Le progettualità si legano al capitolo “Servizi e Cittadinanza digitale”, il principale strumento finanziario dell’Unione Europea dedicato alla transizione digitale. Il progetto ha come obiettivo la realizzazione di un’amministrazione digitale ed aperta, che offra servizi pubblici digitali facilmente utilizzabili, sicuri e di qualità, tali da garantire una relazione trasparente con i cittadini. Le soluzioni digitali già sviluppate dall’amministrazione comunale di Piazza Roma in questi mesi, con le nuove risorse targate Pnrr, apriranno nuove opportunità per cittadini ed imprese, incoraggeranno lo sviluppo di tecnologie affidabili, promuovendo così una società partecipata e democratica. Consentiranno un’economia dinamica e sostenibile, e contribuiranno, in linea con le progettualità previste dal legislatore europeo a combattere i cambiamenti climatici e a realizzare la transizione verde. Il Comune di Aprilia, grazie al lavoro degli uffici, è dunque risultato vincitore di un finanziamento complessivo di oltre 100 mila euro così ripartito: 23.296 euro per il capitolo App Io, 63.753 euro per la sezione PagoPa e 14.000 euro per il capitolo relativo allo Spid-Cie. Le risorse economiche andranno a sviluppare nuove progettualità implementando il meccanismo già messo in moto dalla macchina amministrativa nel recente passato. “Queste ulteriori risorse economiche che siamo riusciti ad attrarre, spiega il sindaco Antonio Terra, permetteranno all’amministrazione comunale di implementare e sviluppare quanto già fatto in termini di servizi al cittadino. L’integrazione dei nostri servizi nell’App IO rappresenta un sensibile miglioramento nei rapporti tra i cittadini ed il Comune. Aprilia, anche grazie ai finanziamenti europei ottenuti è inserita di diritto nella transizione digitale per garantire un punto unico di accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione italiana”.