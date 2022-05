Anzio. RAC sconfitta in casa dalla Ss Lazio Rugby 1927, domenica trasferta a Roma 

Vincono Under 15 e Under 13

E’ terminato con una sconfitta il secondo dei quattro match del Rugby Anzio Club nella terza e conclusiva fase del campionato di serie C. La formazione di Ghellini era infatti opposta in casa alla Ss Lazio Rugby 1927, formazione di livello superiore (rappresenta di fatto la seconda squadra della compagine di Top 10) che sta peraltro lottando per la promozione in serie B.

I biancazzurri, nonostante alcune pesanti assenze e l’evidente gap tecnico, hanno saputo opporre comunque una fiera resistenza agli ospiti, che andavano in meta al primo minuto su un calcetto rasoterra a scavalcare la linea difensiva. Giocata che permetteva al secondo centro della Lazio di schiacciare l’ovale per il 7 a 0. Nella prima frazione arrivavano altre due mete con il parziale al riposo di 19 a 0.

Anche nella ripresa l’Anzio comunque riusciva a proporre il suo gioco, per quanto nel finale la Lazio riusciva a concretizzare le volte che si presentava nella metà campo avversaria marcando in altre tre occasioni per il 38 a 0 finale. Una prestazione comunque positiva a livello di gioco per l’Anzio, nonostante il risultato finale suggerisca il contrario, in un match estremamente corretto e ben giocato da ambo le parti.

A questo punto mancano solamente due partite al termine della stagione, domenica la RAC andrà a far visita alla Capitolina Roma, altra formazione di rango, e tra quindici giorni ultimo atto in casa contro L’Aquila Rugby.

Buone notizie continuano ad arrivare dal settore giovanile. Dopo l’exploit al torneo di Benevento della settimana scorsa, il vivaio anziate continua a mietere successi. L’Under 15, che gioca in coabitazione con la Nuova Rugby Roma, ha vinto per 24 a 5 contro il Frascati, mentre l’Under 13 ha ottenuto due vittorie e una sconfitta nel raggruppamento disputatosi a Pomezia. Nel weekend prossimo scenderanno in campo le rappresentative Under 9 e Under 11.