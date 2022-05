Aprilia. Come fare domanda di rimborso trasporto scolastico per studenti con disabilità

Il Comune informa che anche quest’anno sarà possibile, per gli studenti con disabilità che frequentano il secondo ciclo di istruzione, presentare la domanda di rimborso trasporto scolastico autonomo o attraverso abbonamento ai trasporti pubblici. Le richieste, lo ricordiamo, dovranno esser presentate entro il 10 giugno 2022, utilizzando la modulistica disponibile sul sito del Comune di Aprilia. Il rimborso sarà concesso direttamente alle famiglie e calcolato su base chilometrica (€ 0,40 ogni km percorso) e in funzione del numero dei giorni di presenza a scuola certificati dall’Istituto scolastico, oppure erogato come rimborso dell’abbonamento in caso di utilizzo di mezzi pubblici.. Alla domanda dovrà essere allegata la certificazione di disabilità e di diagnosi funzionale rilasciata dalla ASL, copia di un documento di identità del familiare richiedente e dell’alunno, copia delle eventuali ricevute per le spese sostenute, in caso di richiesta di rimborso dell’abbonamento. Le famiglie interessate potranno inviare la richiesta via PEC all’indirizzo servizisociali@pec.comune.aprilia.lt.it oppure consegnare la domanda a mano presso l’Ufficio Protocollo sito in via dei Bersaglieri 22-24. Per informazioni o per avere la modulistica necessaria a presentare domanda, è possibile rivolgersi agli uffici dei Servizi Sociali, contattando i numeri 06 92 018 612-602.