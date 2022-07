Nettuno. Marciapiedi di via Visca ottenuti 120.000 euro dal Ministero dell’Interno

Lunedì 25 luglio il via ai lavori

Partiranno lunedì 25 luglio i lavori per la manutenzione e la messa in sicurezza del marciapiede di via Ennio Visca, nel tratto antistante l’Istituto Comprensivo Nettuno IV. Per questo intervento l’Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Nettuno, che cura sia la progettazione che la direzione dei lavori, ha ottenuto un finanziamento di 125.000 euro stanziati dal Ministero dell’Interno. Oltre alla riqualificazione del camminamento pedonale è prevista anche la predisposizione di un nuovo impianto elettrico per il potenziamento dell’illuminazione pubblica sul marciapiede e l’ottimizzazione dei posti auto esistenti.