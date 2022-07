Anzio. Sabato 30 e domenica 31 week end raccolta rifiuti ingombranti

Secondo week end giornate ecologiche di raccolta rifiuti ingombranti nel Comune di Anzio

Sabato 30 e domenica 3 luglio dalle ore 8:00 alle ore 12:00, rispettivamente presso Piazza Antium (Anzio Due) e Via delle Bouganville (Lavinio), si svolgeranno le giornate ecologiche dedicate al conferimento dei rifiuti ingombranti (legno, ferro, materassi, etc.) da parte dei residenti/contribuenti del Comune di Anzio.

Il personale di AET sarà a disposizione dei cittadini anche per promuovere il nuovo calendario del servizio di ritiro quindicinale del verde e delle potature, organizzato secondo le zone di residenza (vedi opuscolo “Scegli il colore della tua zona”).

Nel primo trimestre 2022 sono stati rilevati importanti aumenti percentuali delle frazioni raccolte da AET sul territorio; in particolare, il quantitativo raccolto di carta e cartone è aumentato del 30%, la plastica e gli imballaggi misti del 13% e la frazione organica del 19%, mentre quello del rifiuto non riciclabile si è ridotto del 19%.

Questo netto miglioramento deriva da una politica fortemente orientata verso le attuali tematiche della transizione ecologica, di un modello di sviluppo ecosostenibile e sempre più orientata verso l’ambiente.

Grande soddisfazione in merito al successo di questa iniziativa e degli importanti dati sulla raccolta differenziata di Anzio sono stati espressi dal Direttore Generale di AET, Dott. Renato Panella che ha dichiarato: “nelle giornate della settimana scorsa sono stati raccolti 120 metri cubi di rifiuti ingombranti e AET, in questo periodo attraverso gli operatori, sta mettendo in campo alcune azioni al fine di migliorare la raccolta monitorando quotidianamente il territorio al fine di prevenire situazioni di degrado. Ben 130 persone e 85 mezzi che ogni giorno si occupano di erogare un servizio di alto profilo. Tra le diverse iniziative è stata organizzata anche una raccolta notturna dedicata alle spiagge e ai ristoranti al fine di potenziare il servizio in questo periodo estivo dove cresce la domanda a seguito dell’aumento di popolazione turistica”

Alle dichiarazioni del Direttore Generale Renato Panella, fanno eco quelle del Direttore Tecnico di AET, Dott. Davide Vernice che dichiara: “l’aumento significativo del primo trimestre, confermato dal trend in crescita del secondo trimestre, delle frazioni di organico. carta e cartone e di imballaggi misti, unitamente alla riduzione del rifiuto non riciclabile, costituiscono prova evidente dell’accresciuta capacità di intercettare e conferire correttamente le frazioni raccolte. La riduzione dei quantitativi di rifiuto non riciclabile comporta una contrazione dei costi a carico dell’Amministrazione che potrà diventare un risparmio concreto per tutti i cittadini”.

Grande merito di questi eccellenti risultati va attribuito anche ai cittadini di Anzio che si sono dimostrati attenti e scrupolosi nel mettere in pratica le nuove procedure di raccolta differenziata. Un impegno concreto e reale per migliorare la qualità della vita di tutta la città.

Per ulteriori informazioni il numero verde 800959344 e Junker App sono a disposizione di tutta la cittadinanza.