Lettera. Cosa è successo? Perché tutta questa violenza?

Riceviamo e pubblichiamo

Spett.le redazione

Questo modello sociale è veramente violento, mi rendo conto che ognuno è prevenuto verso tutto e tutti e soprattutto pronto fisicamente e molto spesso armato per offendere, ma non tanto per difendersi, cosa che potrebbe anche starci; quanto offendere per uccidere: e la violenza e l’aggressività è tale e tanta che è veramente evidente che si vuole uccidere.

Risse, sparatorie, aggressioni verbali, bande e baby gang e non solo baby che incuranti di tutto è di tutti girano per offendere chiunque e se possibile uccidere per poi vantarsene al bar con gli amici, oppure guardare le riprese fatte col telefonino (il video che ormai tutti fanno) pur avendo rovinato per sempre esseri umani e famiglie.

Cosa è successo? Già dieci anni fà non era questa la situazione, perché questa accelerazione e questa cattiveria?

Cos’hanno le persone per fare questo e vivere di questo? Sembriamo tutti lottatori e gladiatori all’interno di una arena nell’attesa irrefrenabile di sgozzare il primo soggetto più debole.

Questo è quello che ci aspetta, questo è il modello sociale definitivo? Bande contro bande…. tutti con contro tutti. Spero di no, ma forse si.

È veramente da brividi, veramente spaventoso, mostruoso!

Vorrei una vostra opinione se volete esprimetela.

Publio Razza