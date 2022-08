Nettuno. Iniziati oggi i lavori di ripristino della Padiglione-Acciarella

Iniziati oggi i lavori di ripristino della strada provinciale Padiglione Acciarella. In una prima fase verranno caricati sui camion i rifiuti abbandonati lungo tutto il tracciato della via. Lavori che impegneranno la ditta incaricata dal Comune di Nettuno per circa 20 giorni. Il Settore Ambiente del Comune è dovuto intervenire in aiuto dell’area metropolitana, che dovrà poi effettuare i lavori di asfaltatura del manto stradale togliendo prima le radici degli alberi.

Lo scorso 16 giugno la Città Metropolitana di Roma annunciava che erano stati consegnati i lavori per la messa in sicurezza della pavimentazione stradale, potatura di alberature, bonifica ambientale e ripristino delle pertinenze e dei presidi idraulici, dal km 0 al km 2+500 della strada provinciale Padiglione Acciarella.

Ma per procedere all’inizio dei lavori veri e propri era necessario il Contributo del Comune di Nettuno, questi a sua volta ha atteso che il cantiere della Città metropolitana fosse pronto, onde evitare che dopo aver ripulito altri rifiuti venissero scaricati.