Nel pomeriggio di oggi, Polizia scientifica e Magistrato di Velletri presenti, per un nuovo sopralluogo, sulla riviera Mallozzi, per ricostruire la scena del crimine, in relazione all’omicidio del pugile 25 enne Leonardo Muratorivic, avvenuto la notte tra sabato e domenica 17 luglio.

I rilievi scientifici definitivi oltre a completare il quadro delle indagini, permetteranno anche di riaprire quel tratto di strada e marciapiede transennati e sotto sequestro dal giorno del delitto.