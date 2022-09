Nettuno. Rischio allagamenti, interventi per 538.000 a Sandalo e Piscina Cardillo

Importante intervento per la regimentazione delle acque meteoriche nei quartieri di Sandalo e Piscina Cardillo. Si tratta di zone già individuate come ad alto rischio allagamento e che, ora, saranno interessati da lavori per 538.000 euro grazie ai fondi messi a disposizione dal Ministero dell’Interno e reperiti dal Comune di Nettuno. Il contratto con la ditta che effettuerà l’opera è stato firmato questa mattina ed il cantiere sarà aperto nelle prossime settimane