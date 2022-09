I progetti europei all’Apicio Colonna Gatti

Le lezioni non sono ancora cominciate, ma all’Istituto Apicio Colonna Gatti continua il clima di attività e partecipazione che caratterizza l’identità dell’Istituto. Il progetto Erasmus+ Mosaic Art – Each Mosaic has a Story to Tell già avviato dallo scorso anno, ha fatto la sua tappa in Portogallo dal 4 al 8 settembre.

Insegnanti provenienti da Polonia, Italia, Romania e Turchia si sono incontrati nella città di Porto accolti dagli insegnanti della scuola portoghese Agrupamento de Escolas de Vilela per conoscere meglio l’incredibile e impressionante pavimento portoghese noto come “Calçada Portuguesa”.

L’obiettivo principale era organizzare la visita che si terrà a novembre con gli studenti provenienti da questi paesi. La tradizionale pavimentazione si trova in molte piazze e marciapiedi del Portogallo. Porto, Aveiro e Coimbra sono state le 3 città scelte per studiare e apprezzare questo bellissimo ornamento delle strade e delle piazze che decennio dopo decennio hanno stabilito un’identità culturale davvero unica. Inoltre, molti sono stati i momenti di programmazione tra gli insegnanti per stabilire i prossimi incontri, le modalità organizzative e fare il punto della situazione. Due giorni di lavoro intenso e proficuo tra gli insegnanti appassionati e motivati. Il progetto in questo secondo anno conclusivo prevede mobilità con gli studenti della scuola in Portogallo, Polonia e Romania. Nel mese di maggio l’Istituto Colonna Gatti ha ospitato gli studenti meravigliandoli con i magnifici mosaici presenti a Roma ma anche nella città di Anzio. Come attività laboratoriale gli studenti, in gruppi eterogenei, hanno realizzato una mattonella a mosaico che poi hanno riportato nella loro scuola. Anche la nuova dirigente scolastica, Renata Coppola ha espresso il suo apprezzamento per questo ed altri progetti europei del programma Erasmus Plus tenuti nell’Istituto che dimostra di essere europeo e credere nell’alta formazione dei progetti internazionali per i suoi studenti.