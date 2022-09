Nettuno. Dal 22 settembre cantieri aperti su molte strade

Partiranno il 22 settembre i lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali per un importo totale di 400.000 euro. Le vie interessate dall’intervento saranno:

Via Imperia

Via Albenga

Via del Pero

Via del Limone

Via Norcia

Via don Vittorio Nadalin

Via Capo di Monte

Via Capo di Bove

Via Monte Flavio