Aprilia. Approvato il progetto di demolizione e ricostruzione del ponte di via Riserva Nuova

L’amministrazione comunale informa che è stato approvato con delibera numero 147 del 14 settembre 2022 il progetto di demolizione e ricostruzione del ponte di via Riserva Nuova. La progettualità messa a punto dall’assessorato ai Lavori Pubblici segue il piano di interventi predisposto dall’ente comunale per elevare gli standard di sicurezza su strade e ponti dislocati all’interno della municipalità del Comune di Aprilia. La giunta comunale, rispondendo ad un avviso pubblico per la manifestazione di interesse rivolta ai Comuni per beneficiare di risorse economiche stanziate per interventi di carattere locale, ha presentato richiesta di finanziamento presso la Regione Lazio propedeutico alla realizzazione dell’opera. L’intervento sul ponte di via Riserva Nuova, secondo l’iter predisposto dagli uffici di piazza dei Bersaglieri, fa riferimento alla demolizione e ricostruzione dell’opera per la cui realizzazione sono stati richiesti all’ente di via della Pisana 500 mila euro. Il finanziamento prevede inoltre la realizzazione di opere di manutenzione straordinaria, riqualificazione e messa in sicurezza della rete viaria di proprietà del Comune. “Continua, spiega l’assessora ai Lavori pubblici Luana Caporaso, l’opera dell’amministrazione comunale di messa in sicurezza del territorio attraverso un continuo monitoraggio di strade e ponti e riqualificazione delle infrastrutture urbane ed extraurbane sia in termini di sicurezza stradale che di rischio idrogeologico”.

