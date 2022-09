Nettuno. I Carabinieri arrestano 32enne, dovrà espiare una pena di 5 anni e 6 mesi per diversi reati

NETTUNO (RM) – La scorsa serata, i Carabinieri della Stazione di Nettuno hanno arrestato un 32enne, in applicazione di un provvedimento di esecuzione pena, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri – Ufficio esecuzioni penali.

L’uomo, rintracciato presso il suo domicilio, dovrà espiare una pena di 5 anni e 6 mesi e una pena pecuniaria di 3.500 € per aver commesso numerosi reati nel territorio della provincia di Roma, tra il 2013 e il 2018. Già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di tre anni, con obbligo di dimora nel comune di Aprilia, lo stesso si è reso responsabile di diversi episodi di spaccio di sostanze stupefacenti, nonché di estorsione, evasioni nei periodi in cui era sottoposto alla misura restrittiva degli arresti domiciliari e violazioni degli obblighi previsti per i soggetti sottoposti a una misura di prevenzione.

L’arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale di Velletri.

