Distretto sociosanitario LT1: avviso pubblico “Fondo Inclusione per persone con disabilità”

Le amministrazioni dei Comuni del Distretto sociosanitario LT1, Aprilia, Cisterna di Latina, Cori e Rocca Massima informano che restano a disposizione ancora alcuni giorni per rispondere all’avviso pubblico relativo al “Fondo Inclusione per persone con disabilità”. L’assessorato ai Servizi sociali invita gli organismi operanti nel settore dell’associazionismo sportivo a presentare la propria manifestazione di interesse, entro le ore 18:00 di lunedì 17 ottobre 2022, indicando il bisogno di ausili e mezzi di trasporto che il Comune di Aprilia, attraverso l’Ufficio di Piano, può concedere in comodato d’uso gratuito. Per accedere al sostegno, finalizzato all’attuazione di interventi di inclusione si persone disabili attraverso lo sport, i candidati devono possedere i seguenti requisiti: avere sede operativa in uno o più comuni del Distretto Lt1; avere quale fine statutario la promozione dello sport inclusivo o l’avviamento alla pratica sportiva delle persone con disabilità oppure che, in alternativa, possano documentare di svolgere tali attività pur se non espressamente indicate tra le finalità statutarie negli ultimi 6 mesi. La domanda, scaricabile dal sito del Comune di Aprilia, può essere spedita al seguente indirizzo pec: SERVIZISOCIALI@PEC.COMUNE.APRILIA.LT.IT nell’oggetto dovrà essere indicato: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE OPERANTI NEL DISTRETTO LT1- FONDO INCLUSIONE PERSONE CON DISABILITA’ DPCM 29 NOVEMBRE 2021”.