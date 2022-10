Lions Club Anzio Nettuno: 16 ottobre conferenza: “La Guerra in Ucraina: Passato e futuro”

CONFERENZA: “La Guerra in Ucraina: Passato e futuro”

Il Lions Club Anzio Nettuno Host, dopo un lungo periodo segnato da fortissime limitazioni imposte dalla dolorosa tragedia della pandemia, sta riprendendo l’attività associativa, sia con lo sviluppo di progetti istituzionali “Service”, sia con iniziative socio-culturali.

In quest’ultimo ambito il Presidente del sodalizio, Gen. Patrizio Dott. Ermanno, è lieto di informare che Domenica 16 ottobre 2022, alle ore 11:00, presso la sala conferenze dell’Hotel Lido Garda in Anzio, avrà luogo una conferenza di cocente attualità dal titolo “Guerra in Ucraina: Passato e Futuro”.

La conferenza sarà tenuta dal Gen. Giuseppe Morabito, noto commentatore televisivo, membro del Consiglio Direttivo della NATO Defense College Foundation, dell’Institute for Global Security and Defense Affairs e dell’International Institute of Humanitarian Law, docente accreditato sia presso alcune università italiane, sia presso numerosi istituti militari di alta formazione in Italia, nel Medio Oriente e nei Balcani.

La conferenza, ad ingresso libero fino al completamento dei posti, sarà aperta a tutti coloro che desiderassero approfondire la delicata tematica oggetto di trattazione. Alla fine dell’intervento, il Gen. Giuseppe Morabito sarà lieto di rispondere ad eventuali quesiti che gli saranno posti.

La giornata, come consuetudine nei Lions, si concluderà con un pranzo conviviale presso il “Salone delle Bottiglie” dell’Hotel Lido Garda.