Anzio. Morto il vicesindaco Danilo Fontana, il cordoglio della città

Il Vicesindaco di Anzio, Danilo Fontana, dopo aver lottato con tutte le sue forze contro un male incurabile, è scomparso nella tarda serata di giovedì 20 ottobre, presso l’Ospedale Riuniti Anzio Nettuno.

“Questa notte – dice il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis – non perdo il Vicesindaco, non perdo un Amico, perdo un fratello minore, che ha finito di soffrire in questa vita terrena. Riposa in pace Danilo, l’Amministrazione, il Consiglio Comunale e la Città di Anzio, che perde un Vicesindaco serio, onesto e capace, piangono la tua scomparsa e si stringono a Teresa, Davide, Dalila, ai familiari tutti ed agli innumerevoli amici, che hanno avuto l’onore di frequentarti e di conoscerti.”

Al cordoglio del Sindaco si uniscono i Dipendenti Comunali della Città di Anzio che, in questi anni di impegno al servizio dei cittadini, hanno toccato con mano le qualità umane del Vicesindaco, Danilo Fontana.

La redazione di inliberauscita esprime le più sentite condoglianze alla famiglia