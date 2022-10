Anzio. Con l’auto rubata si scontra con un’altra auto e abbatte un palo, poi si da alla fuga lanciando zainetto con la droga

Tragedia sfiorata oggi pomeriggio verso le 27.30 sulla via Ardeatina, davanti allo stabilimento Lido Garda. Un uomo a bordo di una Fiat 500 L, risultata rubata poco prima ad Anzio Colonia si è prima schiantato frontalmente contro un’utilitaria grigia, poi ha terminato la sua corsa contro un palo della luce abbattendolo. Il folle conducente dell’auto ha rischiato di uccidere un pedone che stava passando sfiorato un pedone. Dopodiché si è dato alla fuga verso il mare gettando via uno zainetto, contenente alcune dosi di droga. Possibile risalire all’identità dell’uomo per i tatuaggi che sono stati notati sul viso da chi ha assistito alla movimentata scena. Sull’episodio indagano i Carabinieri della compagnia di Anzio.