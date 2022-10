Nettuno. Il Commissario chiede ad Acqualatina il perché delle continue interruzioni idriche

Il Commissario Strati chiede ad Acqualatina chiarimenti in merito alle modalità di interruzione del sistema idrico che si sta ripetendo sul territorio di Nettuno.

“Sono consapevole della necessità di proseguire i lavori sulla condotta idrica ma sarebbe stato più opportuno l’intervento il 31 ottobre quando le scuole sono chiuse per il ponte e non il 3 novembre – ha dichiarato il Commissario Strati – E’ l’ultima volta che firmo un’ordinanza di chiusura delle scuole per questi motivi. Acqualatina si deve organizzare meglio per realizzare i lavori arrecando il minimo disagio ai cittadini di Nettuno “.