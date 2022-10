Anzio. Domenica 30, giornata di scambio culturale: dallo skateboard alla street art

Domenica alle 14:00 presso la Pineta Mazza di Anzio, si svolgerà la giornata di scambio culturale: dallo skateboard alla street art.

L’Aps Con_tatto ha deciso di aderire all’iniziativa affinché domenica si potesse condividere una giornata all’insegna di attività che, quotidianamente, vengono svolte sul territorio dalle varie associazioni partecipanti per permettere ai ragazzi di interagire tra loro in maniera costruttiva e divertente.

L’idea di partenza è quella rispetto cui, culturalmente, lo skateboard è da sempre andato mano nella mano con i graffiti come forma riconosciuta di espressione, ribellione e arte.

Questo modo di “contaminare” diverse discipline trae origine da due discipline dell’arte di strada: il Writing e la Street art che vengono, in questa giornata, presentati come possibilità di crescita e aggregazione sociale.

L’APS Con_tatto contribuirà promuovendo uno degli aspetti che ha più a cuore e che già da tempo, attraverso le attività svolte dai volontari, sta sviluppando sul territorio, ovvero la lettura ad alta voce per bambini.