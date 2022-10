Nettuno. Buoni spesa per famiglie in difficoltà, pubblicato il bando sul sito del comune

Sul sito istituzionale del Comune di Nettuno è stato pubblicato il IV avviso rivolto alle famiglie in difficoltà economica che potranno richiedere i buoni spesa da utilizzare negli esercizi aderenti del territorio comunale.

I destinatari della misura di sostegno dei buoni spesa oggetto del presente avviso sono i nuclei familiari in situazione di difficoltà economica che presentano specifica domanda e che possiedono i seguenti requisiti:

a) essere residenti nel Comune di Nettuno;

b) per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea, essere in possesso di un

regolare permesso di soggiorno in corso di validità;

c) essere in possesso di attestazione ISEE in corso di validità redatto in conformità allo stato di famiglia anagrafico con valore inferiore o uguale ad € 13.000,00 con riferimento all’ISEE ordinario e ove ne ricorrono le condizioni previste dalla normativa vigente, all’ISEE corrente;

d) non essere beneficiari di altre forme di sostegno al reddito e alla povertà erogate da Enti Pubblici (Reddito di Cittadinanza, Reddito di Emergenza, Naspi, Indennità di mobilità, Cassa Integrazione Guadagni, ecc);

Al fine dell’attestazione del possesso dei requisiti per l’accesso alla misura il richiedente dovrà rendere dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.

1. 445; l’Amministrazione provvederà a verifiche a campione sulle dichiarazioni rese.

L’importo del buono spesa una tantum sarà così assegnato:

Nr. 1 componente nucleo familiare € 150,00

Nr. 2 componenti nucleo familiare € 250,00

Nr. 3 componenti nucleo familiare € 350,00

Nr. 4 componenti nucleo familiare € 450,00

Nr. 5 o più componenti nucleo familiare € 500,00

e comunque fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

E’ possibile presentare le domande a decorrere dal giorno di pubblicazione del presente avviso ed entro il termine del 28 novembre 2022 con le seguenti modalità:

– a mano presso l’Ufficio protocollo del Comune di Nettuno, Viale G. Matteotti n. 37 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e il martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30

– per posta elettronica certificata all’indirizzo protocollogenerale@pec.comune.nettuno.roma.it