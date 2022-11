Nettuno. Riprese cinematografiche nel bosco di Foglino: divieto di caccia fino al 10 novembre

Sono iniziate le riprese per un nuovo film che sarà girato nel bosco di Foglino.

Con nota pec n° 65698 del 31 ottobre 2022 il Presidente dell’Università Agraria di Nettuno ha comunicato al Comune lo svolgimento di riprese cinematografiche all’interno del Bosco di Foglino e più precisamente nella zona del Laghetto Vallone Cupo per un raggio di 1000 m;

Preso atto che l’area, così come comunicata, è caratterizzata dalla presenza, seppur temporanea, di lavoratori che partecipano alle riprese cinematografiche ai quali è necessario garantire la sicurezza della incolumità fisica e le condizioni di regolare ed innocuo svolgimento delle attività innanzi descritte;

Il Commissario straordinario

ORDINA

Per i motivi in premessa indicati, il divieto dell’esercizio dell’attività venatoria, disciplinata dalla legge 157/1992, nell’area del bosco denominato “Foglino”, e più precisamente nella zona del Laghetto Vallone Cupo per un raggio di 1000 m. nel periodo ed orario che segue:

novembre 2022 dalle ore 15:00 alle ore 3:00 del 02 novembre 2022;

novembre 2022 dalle ore15:00 alle ore 3:00 del 03 novembre 2022;

novembre 2022 dalle ore 15:00 alle ore 03:00 del 04 novembre 2022;

novembre 2022 dalle ore 15:00 alle ore 01:00 del 5 novembre 2022;

novembre 2022 dalle ore 10:00 alle ore 19:00;

novembre 2022 dalle ore 15:00 alle ore 03:00 dell’8 novembre 2022;

novembre 2022 dalle ore 15:00 alle 03:00 del 9 novembre 2022;

novembre 2022 dalle ore 15:00 alle 03:00 del 10 novembre 2022;