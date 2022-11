Tor San Lorenzo. I carabinieri arrestano due persone per detenzione spaccio di stupefacenti

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Anzio hanno arrestato due persone, un cittadino nordafricano 53enne e un italiano 43enne, gravemente indiziate del reato di detenzione ai fini di spaccio.

Nel corso di un mirato servizio finalizzato alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri hanno notato in via dei Fenicotteri, località Marina Tor San Lorenzo, i due soggetti nei pressi dell’ingresso di un’abitazione. I militari insospettiti decidono di sottoporre i due uomini ad un controllo. Il 53enne alla vista dei Carabinieri ha opposto resistenza e li ha aggrediti fisicamente con spintoni, tentando di disfarsi di un paio di involucri che aveva nelle mani; il 43enne, entrava nell’abitazione del 53enne e usciva con un marsupio. Ai militari non è sfuggito questo particolare e lo hanno bloccato. La perquisizione sul 43enne ha permesso di rinvenire circa 100 gr di sostanza stupefacente: 85 gr di cocaina, divisa in varie dosi e 14 circa di marijuana, in un’unica confezione.

I due arresti sono stati convalidati. Il 53enne è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, mentre per il 43enne è scattato l’obbligo di firma in caserma.