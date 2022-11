Nettuno. Incontro della Protezione civile, le buone pratiche legate alla sicurezza

PROTEZIONE CIVILE, INCONTRO AL COMUNE DI NETTUNO

Si è tenuto presso la Sala Serra del Comune di Nettuno un incontro sulla protezione civile.

E’ intervenuto il Commissario Straordinario Bruno Strati che ha parlato dell’importanza della divulgazione delle buone pratiche legate alla sicurezza ricordando che il Comune di Nettuno è presente su Librarisk, un’app gratuita a disposizione di tutti i cittadini che possono leggere informazioni e contenuti costantemente aggiornati relativi al piano di emergenza comunale e alle misure da adottare in fase di allerta o emergenza. Il Commissario ha anche ringraziato i Vigili del Fuoco e le Associazioni di volontariato per il lavoro che hanno svolto questa estate nello spegnimento degli incendi boschivi e per il servizio reso nella spiaggia di Torre Astura dall’Associazione di salvamento a mare. Ha anche ringraziato i dirigenti scolastici per la loro attività di sensibilizzazione con gli studenti sulle tematiche della sicurezza e della protezione civile. In particolare, la Preside Ida Balzano dell’Istituto comprensivo II, presente all’incontro, i cui studenti hanno partecipato all’esercitazione scolastica dello scorso 14 ottobre .

A seguire è intervenuta l’Ispettore Superiore Scelto Marina Barattoni, responsabile della protezione civile comunale che ha informato i presenti degli aggiornamenti del piano di emergenza di protezione civile, Gaetano Russo, Responsabile dell’Associazione di Protezione Civile “Nettuno” che ha evidenziato i compiti della protezione civile comunale ed intercomunale, il funzionario dell’Ufficio Tecnico Marco D’Ambra che ha illustrato la mappatura delle criticità del territorio di Nettuno, in particolare quelle idrogeologiche, informando sullo stato dell’arte delle opere comunali in fase di realizzazione, la dirigente scolastica Balzano, che si è soffermata sulla prevenzione e la sicurezza nel mondo scolastico. Ha concluso il Comandante della Polizia locale Albino Rizzo che ha ringraziato il mondo del volontariato che supporta il personale comunale nella gestione delle emergenze. Nel corso dell’incontro è stato proiettato il video realizzato dal Comune di Nettuno in occasione dell’evento del 14 ottobre scorso per la Settimana Nazionale di Protezione Civile e visibile al seguente link https://www.youtube.com/embed/ll1l1vdLPzk