Nettuno. Rischio idrogeologico di Via Genova: il Commissario incontra i Tecnici

Si è tenuto oggi un incontro tra il Commissario Straordinario Bruno Strati e i tecnici impegnati nell’opera di mitigazione del rischio idrogeologico di Via Genova, un’opera di complessivi 3 milioni di euro finanziati dal Ministero dell’interno.

“Questa è un’opera prioritaria per la città di Nettuno – dichiara il Commissario Strati – Gli uffici stanno proseguendo a lavorare a questo progetto che, come tutte le altre opere, è stato interessato da un aumento significativo dei prezzi di realizzazione. Un intervento complesso in ragione delle enormi trasformazioni urbane del territorio e le cui condizioni sono sotto costante monitoraggio. Nei prossimi giorni si procederà all’affidamento dei lavori”.