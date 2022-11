Licenziamenti Pomezia, Tidei: “Solidarietà ai 100 lavoratori, ora va cercata una soluzione”

“Esprimo la mia solidarietà ai cento lavoratori della Ceva Logistics del sito di Santa Palomba a Pomezia che, a seguito di un cambio d’appalto da parte di Tim, hanno visto avviare nei loro confronti la procedura di licenziamento.

In un momento delicato come questo sul piano economico e sociale, pur nel rispetto delle strategie aziendali, ritengo vada fatto ogni sforzo da parte di tutti per mantenere la continuità occupazionale a tutti coloro che in questi anni hanno garantito la produttività e qualità delle attività di logistica nel settore della telefonia nel Lazio

Proprio a tal fine, auspicando un intervento immediato dei vari soggetti istituzionali, mi adopererò per verificare la possibilità di aprire un confronto presso l’Assessorato al Lavoro della Regione Lazio affinché possa essere individuata una soluzione positiva per questa vicenda”.

Così, in una nota, la consigliera regionale e presidente della Commissione attività produttive del Lazio Marietta Tidei.