Aprilia. Sottoscritto sottoscritto un Protocollo d’intesa tra il Comune ed il collegio dei geometri di Latina per i tirocini formativi dei giovani

L’amministrazione comunale informa che nel pomeriggio di ieri è stato sottoscritto un Protocollo d’intesa tra il Comune di Aprilia ed il collegio dei geometri di Latina per i tirocini formativi dei giovani geometri. La firma è avvenuta in aula consiliare “Luigi Meddi” all’interno del seminario “Lo sportello Unico dell’edilizia, procedimenti, criteri iter e normative” organizzato dal Collegio provinciale Geometri. Presenti al pomeriggio di studi coordinati dalla presidente dell’associazione geometri Aprilia Alessandra Scaraggi, il sindaco di Aprilia Antonio Terra insieme all’assessore all’urbanistica Giorgio Giusfredi, il presidente del collegio provinciale Geometri Latina Antonio D’Angelis, il consigliere del collegio provinciale Geometri Latina Alfonso Longobardi e l’architetto Luisa Arcese dirigente area Urbanistica del Comune di Aprilia. Tra gli intervenuti anche i consiglieri comunali Mauro Fioratti Spallacci e Roberto Boi e molti professionisti ed operatori di settore di Aprilia. Prima dei lavori del seminario, il primo cittadino Antonio Terra ed il presidente del collegio provinciale Geometri Latina Antonio D’Angelis hanno firmato il Protocollo rivolto ai giovani tecnici del territorio. L’amministrazione comunale, con delibera di giunta numero 203, intende così promuovere lo svolgimento di stages all’interno degli uffici comunali finalizzati alla formazione dei giovani diplomati. “Favorire l’esperienza dei tirocinanti o stagisti nell’ambito di lavoro mediante la conoscenza diretta delle tecnologie, dell’organizzazione del Comune, nonché la visualizzazione dei processi e delle fasi di lavoro è fondamentale per la crescita dei nostri giovani tecnici, ha commentato il primo cittadino, dopo questi due anni di restrizioni a causa del Covid stiamo accelerando verso l’erogazione di servizi e strumenti per aprire le porte del mondo del lavoro alle nostre giovani risorse”. Il seminario è stata inoltre l’occasione per un confronto tra i tecnici circa l’andamento del settore e sulla normativa vigente. Lo Sportello Unico dell’edilizia è stato oggetto di un focus approfondito. “Il nostro territorio è in continua crescita ed abbiamo davanti a noi un periodo ricco di opportunità, ha aggiunto il sindaco Terra, come amministrazione comunale abbiamo molto lavoro da fare. Faccio riferimento alla variante di recupero e alla Rigenerazione urbana. Solo nella scorsa settimana, ricordo, i nostri uffici hanno messo a gara le prime sette gare di appalto finanziate dal Pnrr”.