Anzio, online avviso pubblico e modulistica per i contributi alle famiglie bisognose

Sul sito istituzionale del Comune di Anzio, dalla giornata di oggi, è online l’Avviso Pubblico, con la relativa modulistica, dedicato ai soggetti singoli ed alle famiglie che necessitano di un concreto sostegno economico per far fronte alla soddisfazione dei bisogni primari. 80.000,00 euro sono stati destinati ai nuclei monogenitoriali residenti, con figli minori e maggiorenni fino al ventunesimo anno di età; 43.527,35 euro, invece, sono destinati come contributo una tantum alle persone singole ed ai nuclei familiari con disagio socioeconomico.

Lo comunica alla Cittadinanza la Commissione Straordinaria che amministra la Città di Anzio, all’indomani della riunione con i Dirigenti ed i Responsabili dei vari settori dell’Ente, nel corso della quale è stato dato mandato di velocizzare al massimo tutte le procedure per dare supporto alla parte più fragile della popolazione.

Le richieste dovranno essere consegnate all’Ufficio Protocollo del Comune di Anzio, sito in Piazza Cesare Battisti, 25, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00 ed il martedì e il giovedì anche dalle ore 15.30 alle ore 17.00, oppure trasmesse via PEC al seguente indirizzo: protocollo.comuneanzio@pec.it entro le ore 12:00 del 31/12/2022.

Per informazioni e supporto nella compilazione della domanda, il Segretariato Sociale del Comune di Anzio è disponibile ai seguenti contatti telefonici diretti:

06 98499419 – 06 98499474.

Link istituzionale con determina, avviso pubblico e modulistica:

https://trasparenza.comune.anzio.roma.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_874424_876_1.html