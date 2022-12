Aprilia. Già a lavoro per l’edizione 2023 del Carnevale apriliano

L’amministrazione comunale informa che Pro Loco, assessorato allo Spettacolo e

carristi sono già a lavoro per l’edizione 2023 del Carnevale apriliano. Dopo due anni di stop, dovuti alle restrizioni sociali imposte dalla pandemia da Covid-19, il

prossimo mese di febbraio vedrà il coloratissimo spettacolo tornare finalmente a sfilare attraverso le vie della città di Aprilia. Una edizione che vedrà impegnate, come da tradizione, dal 16 al 23 di febbraio le botteghe dei carristi con 6 carri allegorici, i gruppi mascherati, gli studenti degli istituti scolastici. Le scuole apriranno i festeggiamenti con la sfilata di giovedì 16. I carri allegorici sfileranno, invece, la domenica del 19 febbraio ed il successivo martedì grasso. Sabato 18 febbraio, al termine della consueta sfilata, i carri allegorici stazioneranno in piazza Roma per tutta la notte dando vita ad una vera e propria mostra d’arte sotto le stelle. “Con questo impegno, spiega l’assessore allo Spettacolo Alessandro D’Alessandro, vogliamo sostenere le eccellenze della città di Aprilia come l’associazione dei carristi Abca.

Questa delibera di giunta permetterà alle botteghe di poter iniziare fin da ora a

lavorare per la realizzazione di un Carnevale di qualità dedicato al divertimento di grandi e piccoli. Dopo 2 stagioni di stop forzato torneremo a vivere la festa più colorata e divertente dell’anno finalmente in presenza.

Si tratta peraltro di una tradizione che ha permesso ad Aprilia di acquisire fama in tutta la Regione. Il Carnevale è uno degli eventi più amati dai cittadini ma anche da tantissime persone che amano venire dalle città limitrofe per ammirare i nostri carri allegorici e l’ospitalità della nostra Città”.

La locandina dell’evento, il concorso abbinato all’edizione 2023 ed i bozzetti che daranno vita ai carri allegorici restano segreti e verranno svelati solo in sede di conferenza stampa di presentazione dell’evento.