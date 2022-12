Si accende il Natale della Città di Anzio: ultimata l’illuminazione artistica ad Anzio centro e Lavinio Mare

Con l’illuminazione artistica delle Piazze del centro cittadino e di Lavinio Mare si accende il Natale della Città di Anzio.

In questi giorni, inoltre, su indirizzo della Commissione Straordinaria, saranno ultimati gli interventi che prevedono l’allestimento di raffigurazioni natalizie luminose nei quartieri del territorio e l’attivazione dell’impianto di filodiffusione con le musiche natalizie in centro, che si aggiungono alla pista di pattinaggio in funzione in Piazza Garibaldi.

Mercoledì 21 dicembre, con ingresso libero al pubblico dalle ore 18.30, nel Salone al piano terra della Casa Comunale di Villa Corsini Sarsina, il Concerto di Natale della Corale Polifonica Città di Anzio.