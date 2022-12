Anzio. “Dj Romano SoloGrandiSuccessi” vola su Youtube

Tale traguardo è stato raggiunto grazie ai notevoli riscontri che sta ottenendo il format “HotTanta Voglia Di Vintage”.

L’avventura su Youtube era partita in sordina col format precedente, “Latino Hit Amigos” in onda dall’ottobre del 2019 fino al settembre 2020. Poi cambiava il format e fu ideato, nell’ottobre 2020, quello attuale dedicato alle grandi canzoni anni ’80 e ’90.

Un programma musicale in contro tendenza, musicalmente parlando: il trend attuale che piace ai giovani, infatti è la musica trap, invece si lanciò nel 2020 una trasmissione dedicata alla musica del passato, era un po’ un azzardo perché gli spettatori su YouTube sono per la maggior parte giovani e quindi non si aspettavano grandi riscontri.

Per circa un anno e mezzo le visualizzazioni medie di una puntata si aggiravano sulle 400 poi in questa primavera, prima avviene un leggero aumento, poi a fine giugno ecco uno scenario inaspettato: esplodono le visualizzazioni e da lì in avanti si registrano decine e decine di visualizzazioni quotidiane che hanno fatto crescere rapidamente il canale: dai circa 58 iscritti e 12.000 visualizzazioni di metà giugno, agli attuali 269 iscritti e oltre 60.000 visualizzazioni!

Un format completamente autoprodotto, che ha ottenuto un risultato sul campo, senza l’acquisto di nessuno spazio pubblicitario a pagamento.

Chi volesse seguire il canale può andare a questo indirizzo: https://www.youtube.com/channel/UCoS7OdtjLx7dHcF5FhT6jsQ

e per consigli e suggerimenti si può usare la pagina Facebook: https://www.facebook.com/DjRomanoSoloGrandiSuccessi