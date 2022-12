Anzio. I Commissari Straordinari: “siamo qui con il compito di ripristinare la correttezza amministrativa”

Incontro questa mattina a Villa Sarsina tra il commissari straordinari il Viceprefetto Francesco Tarricone e il Dirigente Agostino Anatriello con la stampa. Dopo lo scioglimento per infiltrazioni della criminalità organizzata la guida del Comune di Anzio è passata sotto la gestione di una Commissione.

“Noi siamo stati incaricati di gestire per 18 mesi il comune di Anzio con il compito preciso di ripristinare la correttezza amministrativa- ha detto il viceprefetto Tarricone. Per quel che riguarda la situazione finanziaria abbiamo trovato solidità. Il bilancio non faremo in tempo ad approvarlo entro il 31 dicembre, ma lo approveremo subito dopo le feste natalizie- ha aggiunto il Dirigente Anatriello.

Per quel che riguarda i fondi previsti dsl

PNRR. “Tante le difficoltà dovute essenzialmente alle carenze di personale. Già abbiamo avuto un confronto con i Dirigenti sui procedimenti riguardanti i progetti previsti dal piano nazionale. Pensiamo di implementare i tecnici, ce lo consente la legge. Per fortuna la gestione delle gare sarà espletata dalla Stazione Appaltante della Città Metropolitana.

Alla richiesta se hanno riscontrato criticità nella macchina amministrativa i due commissari hanno risposto “Nei comuni commissariati le criticità non vengo a galla immediatamente. Se si presenteranno cercheremo di superarle attraverso il confronto con il personale, le categorie ma anche con la società civile”.

“Nei giorni scorsi abbiamo incontrato per un primo confronto il dott. Claudio Dello Vicario del Dipartimento “Politiche Educative” Edilizia Scolastica della Città Metropolitana di Roma e la dirigente dell’Istituto Nautico per la questione riguardante la ex sede del tribunale. A breve ci sarà lo sgombero dell’archivio, e poi si potranno avviare i lavori”.