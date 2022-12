Il Mare Sottosopra – Il Rotary Club Costa Neroniana al Santa Lucia Filippini

Il 13 dicembre 2022 il Rotary Club Costa Neroniana è tornato a scuola per la presentazione del primo incontro di un progetto ambizioso che coinvolge le giovani generazioni del territorio: primo incontro che si è tenuto presso l’Istituto Santa Lucia Filippini di Nettuno coinvolgendo gli alunni dalla terza alla quinta elementare.

Il progetto dal nome esplicativo, il “Mare Sottosopra”, si pone come obiettivo quello di sensibilizzare i bambini alla moltitudine di tematiche che riguardano il mare e le soluzioni per proteggerlo e rispettarlo.

Unitamente al Rotary Club Costa Neroniana è presente nello sviluppo del progetto l’associazione di Anzio “Uniti per l’ambiente” che raggruppa tante persone facenti parte di varie associazioni, nelle zone di Anzio e Nettuno, con lo scopo di combattere i tentativi numerosi e reiterati di inquinare l’ambiente in cui vivono, con politiche di gestione inappropriata del territorio: menzione particolare va al coordinatore dell’associazione, Sergio Franchi, per il lavoro svolto in questa e in tante altre occasioni.

L’importanza del tema è noto, soprattutto, ai giorni nostri nei quali si è sommersi di notizie, purtroppo quasi sempre negative, su come trattiamo l’ambiente marino.

A tal proposito è interessante leggere il rapporto “Mare Monstrum” del 2022 di Legambiente per capire quante e quali sono le problematiche da affrontare su questo argomento. Difatti in tale rapporto viene tracciato un quadro disarmante della nostra incuria verso il nostro mare, sia da un punto di vista legale che comportamentale, con conseguenze spaventose soprattutto se non si inverte la rotta per il prossimo futuro.

In tale contesto il Rotary Club Costa Neroniana scommette proprio sul futuro e, quindi, sui propri giovani fornendo loro gli strumenti essenziali e basilari per comprendere l’importanza del mare e delle specie marine che lo abitano: l’obiettivo primario è quello di educare i giovani ad un sano comportamento nei confronti del mare, in tutte le sue sfaccettature. La scommessa è che, attraverso le lezioni, i piccoli bambini, con l’ausilio indispensabile dei propri insegnanti, diventino degli adulti consapevoli durante la loro crescita.

La struttura del progetto porterà nel tempo a coinvolgere circa 650 alunni delle scuole elementari del territorio durante il primo semestre del 2023.

Inoltre i bambini che parteciperanno al progetto riceveranno un attestato di partecipazione. Verranno distribuiti premi ai vincitori dell’esercitazione pratica che verrà decisa dagli insegnanti dei vari plessi. Ai partecipanti di età superiore agli otto anni verrà offerta la possibilità di ricevere lezioni di immersione presso una piscina ad un prezzo ridotto.

Gli argomenti trattati seguiranno le competenze dei docenti che interagiranno con i bambini.

Il Dott. Claudio Brinati (biologo marino), nonché socio del Rotary Club Costa Neroniana, parlerà degli abitanti dei nostri mari interessati dalla pesca e dall’acquacoltura, dei vari metodi di pesca dell’acquacoltura in mare, dell’ambiente marino e della protezione delle coste: porterà come esempio la proposta dell’area marina di Tor Caldara e delle secche di Tor Paterno.

L’Ammiraglio Mario Billardello tratterà dell’importanza del mare nella vita dell’uomo, il rispetto verso lo stesso e l’inquinamento con particolare attenzione al tema della plastica.

L’istruttrice PADI Eliana Pavoni (subacqueo) evidenzierà come i subacquei sono i primi portavoce della salute del mare, mostrerà cosa c’è da vedere sotto il mare del Lazio, quali attrezzature utilizzano i subacquei con annessa dimostrazione di attrezzature e come aiutare i subacquei a salvaguardare il mare.

Nel primo incontro di presentazione presente per il Rotary Club Costa Neroniana il Presidente, Gilberto Zampighi, che ha esplicato il progetto ai bambini introducendo poi l’istruttrice PADI Eliana Pavoni: i bambini si sono mostrati entusiasti e curiosi sia per il tema trattato che per il modo in cui è stato trattato.

I prossimi appuntamenti per continuare la presentazione del progetto sono per il 16 dicembre 2022 presso l’Istituto comprensivo di Anzio III con il Dott. Claudio Brinati (biologo marino) e il 20 dicembre 2022 ancora presso l’Istituto Santa Lucia Filippini di Nettuno con l’Ammiraglio Mario Billardello.

Il Rotary, anche con lo sviluppo di questo progetto, affronta le questioni ambientali nel modo in cui lo ha sempre fatto: ideando progetti, usando le loro connessioni per cambiare la normativa e pianificando il futuro.

Rotary Club Costa Neroniana