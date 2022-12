Aprilia tra i Comuni ricicloni top 10 della Regione Lazio. Primo della Provincia di Latina tra i Comuni sopra i 50 mila abitanti. Il Comune di Aprilia è stato premiato ieri mattina, nel corso della 7° EcoForumLazio, come uno dei “Comuni Ricicloni” della Regione Lazio. L’iniziativa, ideata da Legambiente e patrocinata dal Ministero dell’Ambiente, è stata avviata nei primi anni ’90, proprio per premiare tutte quelle comunità locali, amministratori e cittadini, che hanno ottenuto i migliori risultati nella gestione dei rifiuti. La città di Aprilia, ancora una volta, figura tra i Comuni virtuosi in tema di gestione dei rifiuti nell’ottica dell’economia circolare e delle buone pratiche del territorio caratterizzata da una raccolta differenziata importante e di qualità. Aprilia figura tra i 18 Comuni rifiuti free premiati, eccellenze con meno di 75 kg per abitante all’anno di indifferenziata prodotta sulla base delle prestazioni nel 2021. “Continua il percorso virtuoso che la Città ha intrapreso ormai da diversi anni, ha commentato l’Assessora all’Ambiente, Michela Biolcati Rinaldi che ieri a nome dell’amministrazione comunale ha ritirato il premio, Aprilia si conferma dunque un territorio virtuoso. L’ennesima conferma di un percorso importante che mi porta a ringraziare i cittadini di Aprilia. Un grazie anche agli uffici del Comune ed alla Progetto Ambiente che supportano la volontà dell’Amministrazione che intende proseguire con determinazione lungo la strada tracciata perché crede fortemente nella raccolta differenziata in quanto non solo rappresenta il migliore degli approcci sul tema ma consente una tutela del territorio rispetto alle continue richieste di realizzazione di impianti di trattamento dei rifiuti. Tutto questo non ci basta, vogliamo accelerare per migliorare il servizio. Ci tengo in conclusione a fare i complimenti alla cittadinanza perché la nostra raccolta differenziata funziona ed è una raccolta di qualità”.