Domenica 18 dicembre a Nettuno il concerto di Natale della Cantoria del teatro dell’Opera di Roma

Imperdibile appuntamento domenica alle ore 18 con il Concerto di Natale della Cantoria del Teatro dell’Opera di Roma. Un evento prestigioso che sarà ospitato dal Comune di Nettuno a seguito della partecipazione ad un avviso pubblico della Città Metropolitana di Roma Capitale per raccogliere manifestazioni di interesse in cui sono state proposte location pubbliche e private nell’ambito di un progetto del Ministero della Cultura per la promozione degli spettacoli dal vivo.

All’evento proposto dal Teatro dell’Opera di Roma è stato abbinato il Teatro Spazio Vitale di Nettuno che ospiterà domenica 18 dicembre alle ore 18 il classico Concerto di Natale.

Ad esibirsi sarà la scuola di Canto Corale del Teatro dell’Opera diretta dal maestro Giuseppe Sabbatini e con al pianoforte Alessia Capoccia. Saranno eseguite musiche di Antonio Vivaldi, Adriano Banchieri, Giuseppe Verdi, Benjamin Brittene ed un medley di brani tradizionali natalizi. L’ingresso sarà gratuito. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.