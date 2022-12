Nettuno. Donati 2mila euro alla “Nati due volte”, il prefetto Reppucci incontra l’associazione e i circoli di riportisti

Il Prefetto Antonio Reppucci, presidente della Commissione Straordinaria alla guida del Comune di Nettuno, ha incontrato l’associazione Nati2Volte e i circoli Mare Cretarossa, Il Delfino Diportisti Nettunesi e aero-nautica diportisti Garilli.

Con l’occasione i tre circoli di Nettuno hanno donato 2.000 euro all’associazione Nati2Volte, che si occupa di disabili adulti, frutto delle quote di iscrizioni ad una gara di pesca sportiva benefica patrocinata, dal Comune di Nettuno, e di donazioni spontanee dei soci.

“Oltre al fattore economico che per noi rappresenta un’entrata fondamentale per poter svolgere attività – spiega il presidente della Nati2Volte Marco Laurini – questa donazione ci fa sentire meno soli, ci fa sentire vicine tante persone e parte di una comunità. Ogni anno i circoli di diportisti organizzano iniziativi e devolvono il ricavato alla nostra associazione come presidente non posso non ringraziarli con tutto il cuore”.

“L’associazionismo e la cultura sono benzina e propellente per ogni comunità – dichiara il Prefetto Antonio Reppucci – sono felice di essere testimone di questa iniziativa . Questa amministrazione straordinaria non mancherà di essere di supporto alle associazioni che si occupano delle fasce più deboli e in difficoltà della nostra popolazione”.

L’occasione di questo incontro è servita anche per un confronto tra l’associazione Nati2Volte e la Commissione Straordinaria in riferimento alla casa confiscata alla criminalità organizzata assegnata alla Onlus a cui devono essere sostituiti gli infissi provvisori con quelli definitivi. Un intervento programmato, che verrà completato nel più breve tempo possibile.

“Ci complimentiamo, con sentito compiacimento – dichiara la Commissione Straordinaria – per le attività ammirevoli e meritorie che l’associazione aps “Nati2Volte” svolge sul territorio a favore di persone in difficoltà mettendoci passione, slancio e tensione etica. Assicuriamo la nostra vicinanza e il nostro impegno costanti per concorrere proficuamente e redditiziamente alla risoluzione del problema della sistemazione degli infissi, con ogni possibile priorità e previa necessario reperimento delle risorse finanziarie, anche se questo Comune vive una situazione di forte precarietà economico finanziaria. Ad inizio del nuovo anno fisseremo un nuovo incontro con l’associazione per approfondire ogni ulteriore aspetto per consentire alla stessa di svolgere al meglio un’attività di così elevato contenuto filatelico ed umanitario. Con l’occasione il presidente è stato invitato a porgere e a tutte le famiglie dell’associazione gli auguri più fervidi di un fecondo 2023″.