Nettuno. Ruba la bicicletta a minore, denunciato 55 enne per furto aggravato

Denunciato un uomo per furto aggravato

NETTUNO (RM) – Nel tardo pomeriggio del 27 dicembre 2022, i Carabinieri della Stazione di Nettuno hanno denunciato in stato di libertà un italiano di 55 anni per furto aggravato.

Nella serata precedente, un minorenne aveva denunciato il furto della propria bicicletta nei pressi del Santuario Nostra Signora delle Grazie Santa Maria Goretti, ove era rimasta incustodita per pochi minuti.

I militari, dopo aver visionato i filmati di videosorveglianza della zona, hanno subito riconosciuto l’autore del fatto, già noto alle forze dell’ordine; quindi hanno proceduto con una perquisizione domiciliare, rinvenendo la bici indebitamente sottratta e restituendola al proprietario.

L’uomo è stato segnalato agli organi competenti in quanto percettore del reddito di cittadinanza.