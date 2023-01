Anzio. Anniversario dello sbarco: Il 13 gennaio l’inaugurazione della mostra “Bandiere sul Mare”

79° Anniversario dello Sbarco

L’importante mostra “Bandiere sul Mare”, giunta alla dodicesima edizione, aprirà il programma delle celebrazioni e delle manifestazioni per il 79° Anniversario dello Sbarco di Anzio, promosso dalla Commissione Straordinaria che amministra la Città neroniana. L’evento culturale, organizzato dall’Associazione Warriors at Anzio, in collaborazione con il Comune di Anzio e con l’Ufficio Circondariale Marittimo, è finalizzato a mantenere viva la memoria storica, con l’esposizione di cimeli e documenti originali dell’Operazione Shingle.

La dodicesima edizione di “Bandiere sul Mare” sarà inaugurata venerdì 13 gennaio, alle ore 11.00, presso l’Ufficio Circondariale Marittimo al Porto di Anzio, alla presenza del Comandante, T.V. (CP) Nunzia Pezzella, del dottor Agostino Anatriello, in rappresentanza della Commissione Straordinaria e delle Autorità civili, militari e religiose del territorio.

L’allestimento della mostra, con la consueta professionalità ed attenzione ai particolari, è curato personalmente da Giuseppe Tulli, in collaborazione l’Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio, con il prezioso supporto prestato dal Luogotenente in congedo, Domenico Tenace ed in collaborazione con l’Ufficio Comunicazione Istituzionale del Comune.

Uniformi, cimeli, documenti dello Sbarco di Anzio e del periodo bellico, rigorosamente originali, per la maggior parte appartenuti ai Veterani, saranno esposti, con ingresso libero, tutti i giorni, fino a domenica 22 gennaio, presso l’Ufficio Circondariale Marittimo, dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00.