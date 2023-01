Fino a venerdì 13 gennaio c’è tempo, per gli iscritti all’albo comunale, per presentare la propria manifestazione d’interesse per svolgere il ruolo di scrutatore in vista delle elezioni regionali in programma il 12 e 13 febbraio. Tutte le informazioni e il modello di domanda sono disponibili al seguente link

https://www.comune.nettuno.roma.it/archivio10_notizie_0_1988.html