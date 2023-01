Nettuno. Conservazione risanamento della Chiesa di San Francesco, il sopralluogo della Commissione e della Soprintendenza

Indagini sullo stato di conservazione e poi gli interventi di risanamento riguarderanno la più antica chiesa di Nettuno.

Si è svolto ieri 26 gennaio un sopralluogo presso l’antica chiesa di San Francesco a Nettuno di proprietà del FEC (Fondo Edifici di Culto), al fine di verificare lo stato di conservazione del sacro edificio e programmare gli interventi di risanamento. Presenti al sopralluogo i Commissari straordinari del comune di Nettuno Antonio Reppucci e Gerardo Infantino, l’architetto Raffaella Strati della Soprintendenza archeologica belle Arti per l’area metropolitana di Roma, Fabrizio Lena funzionario della prefettura di Roma il rappresentanza della FEC, l’architetto Claudio Favale della diocesi di Albano ed i rettore della chiesa Padre Fabrizio Pianozza.

Come già rilevato nel sopralluogo avvenuto la scorsa estate (2022), si è convenuto di procedere con un primo intervento che consisterà in una campagna di indagini fisico, chimiche e meccaniche sui materiali costitutivi ed indagini di natura strutturale e di ricognizione di natura storico, artistiche, archeologiche ed architettoniche. Il secondo Lotto di intervento conservativo verrà definito in seguito alle risultanze delle indagini. L’architetto Strati si è impegnata a predisporre il relativo progetto e quadro economico quanto prima possibile, per l’approvazione ed il successivo finanziamento.

Foto Americo Salvatori