Nettuno. 29 gennaio, Festa di Sant’Antonio Abate, il programma

Programma Ufficiale per DOMENICA 29 GENNAIO 2023

Dalle ore 9 in via della Vittoria sarà allestita la FIERA DELLE MERCI con le bancarelle.

ORE 10.30 RADUNO DEL BESTIAME in piazza Mazzini con sfilata in via Gramsci, piazza San Francesco e via della Vittoria dove sarà data la BENEDIZIONE DEGLI ANIMALI accompagnati dalla BANDA MUSICALE CITTA’ DI NETTUNO.

ORE 12 Santa Messa celebrata dal Canonico Reverendo Don Marco Romano accompagnata dalla CORALE CITTA’ DI NETTUNO al termine distribuzione del pane benedetto.

ORE 15 in via della Vittoria giochi popolari: GARA DELLA PASTASCIUTTA, SCOCCIO DELLE PILE, GIOCO DEL PROSCIUTTO con animazione dell’ALTETICA OLIMPIA S.D. NETTUNO.

ORE 17 Santa Messa celebrata da Padre Jefferson accompagnata dagli AMICI DEL SANTUARIO.

ORE 18 Imbussolo ed Estrazione del nuovo Priore.

ORE 18.30 Spettacolo Pirotecnico eseguito dalla ditta STARPLA di PLACIDI MASSIMO di Anzio sull’arenile Bagni Vittoria.

VI ASPETTIAMO NUMEROSI Pia Unione Sant’Antonio Abate