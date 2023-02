Nettuno. Riforestazione urbana con il “Progetto Ossigeno”

“Progetto ossigeno” Regione Lazio – Aggiornamenti dal Comune di Nettuno

L’Area Ambiente e Sanità del Comune di Nettuno in collaborazione con la Regione Lazio, nell’ambito del “Progetto Ossigeno”, sta procedendo nell’attività di riforestazione urbana del territorio. L’obiettivo del progetto è la sostenibilità e la riduzione dell’inquinamento attraverso la piantumazione di nuove essenze arboree. Tra le aree individuate sono presenti anche due plessi scolastici al fine di sensibilizzare le future generazioni ad una consapevolezza ecosostenibile. L’intervento prevede circa 140 nuove alberature ed 800 arbusti, nelle seguenti zone:

Parco di Via Rosa Luxemburg

Plesso scolastico di Via Lucania

Plesso scolastico “De Franceschi”

Viale Giacomo Matteotti

Viale Antonio Gramsci

Piazza Cavalieri Vittorio Veneto

Piazza Garibaldi

Alla data odierna sono stati completati tutti gli interventi, ad eccezioni di quello in Viale Giacomo Matteotti.