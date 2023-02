Aprilia. Incendio, M5S: Avevamo segnalato degrado area, nessuno ha fatto niente

Era il 29 dicembre quando segnalavamo il degrado in cui versava l’area dell’ex dogana, con capannoni fatiscenti, la strada piena di buche (più o meno come tutte quelle apriliane!) e rifiuti abbandonati ovunque. A distanza di poco più di un mese nessuno ha fatto niente, o almeno così pare, visto che proprio oggi un grande incendio con fumo molto nero ha avvolto tutta la zona partendo proprio dall’area oggetto della nostra denuncia. Probabilmente l’incendio ha coinvolto anche dell’amianto/eternit ivi presente, ma senza creare allarmismi, aspettiamo il responso dei tecnici. Noi l’avevamo detto, ma non siamo ascoltati e ci piacerebbe sapere cosa questa amministrazione ha fatto nel tempo e dalla nostra denuncia per mettere in sicurezza l’area e prevenire danni ambientali come questo e possibili intossicazioni alle persone. Ricordatevene quando andrete a votare!

Andrea Ragusa

Grillini Apriliani e Cittadini pentastellati