Aprilia. Avviso manifestazione di interesse per un “Centro Famiglia Distrettuale”

L’amministrazione comunale informa che è stato pubblicato l’Avviso Pubblico per “Manifestazioni d’interesse finalizzate al coinvolgimento di Enti Pubblici e Enti del Terzo Settore per l’ideazione e realizzazione, in coprogettazione, di un Centro Famiglia Distrettuale”. L’obiettivo è selezionare soggetti pubblici e privati per ideare il Centro famiglia e concorrere all’Avviso competitivo regionale sopra definito per l’ottenimento del finanziamento. La manifestazione di interesse risponde all’Avviso regionale per la realizzazione di un Centro famiglia nei Distretti socio sanitari prevedendo l’assegnazione dei seguenti contributi: euro 95.000,00 per la erogazione dei servizi di base; euro 34.661,52 per la realizzazione degli interventi di assistenza al puerperio e alle neo-genitorialità, e supporto alla genitorialità e contrasto alla dispersione scolastica. Il Centro famiglia è un luogo fisico destinato all’accoglienza, all’ascolto ed al supporto delle famiglie in stato di vulnerabilità capace di fornire informazioni, orientare ai servizi sociosanitari in una logica di prossimità e di comunità. “In questo senso, spiega l’assessore alle Politiche sociali del Comune di Aprilia Francesca Barbaliscia, i centri famiglia operano come centri di riferimento per le famiglie che richiedono assistenza e sostegno attraverso un accompagnamento di natura sociale ed educativa, privilegiando relazioni interattive finalizzate alla costruzione di percorsi di empowerment.”. La Regione identificherà i Soggetti beneficiari anche con riguardo alla qualificazione dei partner ed alla distribuzione territoriale ottimale al fine di garantire l’erogazione dei servizi in modo omogeneo a tutte le famiglie potenzialmente interessate. Possono Manifestare interesse gli Enti del Terzo settore iscritti nel Registro Unico degli Enti del Terzo settore (RUNTS) e gli Enti pubblici. I soggetti partner dovranno avere esperienza nell’ambito della gestione dei servizi alle famiglie con evidenza delle esperienze realizzate, dimostrando di avere una struttura organizzativa adeguata allo svolgimento dell’attività richiesta e al raggiungimento degli obiettivi indicati nel presente avviso. La Manifestazione di Interesse dovrà essere inviata, utilizzando l’allegato format entro e non oltre le ore 17 del giorno 9 febbraio 2023 all’indirizzo pec ufficiodipiano@comune.aprilia.lt.it Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicato “Manifestazione di interesse per l’ideazione e realizzazione del Centro famiglia”.