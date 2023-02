Nettuno. Si è costituito il circolo Co.n.al.pa – Coordinamento Nazionale Alberi e Paesaggio

Si è ufficialmente costituito a Nettuno un circolo Co.N.Al.Pa. (Coordinamento Nazionale Alberi e Paesaggio), organizzazione no profit per la tutela di alberi, foreste, giardini e paesaggio.

Il gruppo cittadino nasce spontaneamente dopo una lunga e ininterrotta serie di interventi sul verde pubblico e privato, che hanno nel tempo minato a fondo l’aspetto e la vivibilità urbana stravolgendo, oltre che il paesaggio, l’intrinseca “anima” del territorio nettunese.

L’esistenza, seppur relativamente recente di un Regolamento del Verde Urbano, non ha impedito che durante gli anni si perpetrassero delle vere e proprie stragi di alberi, trasformando la città in un informe agglomerato di asfalto e cemento nel quale il residuo verde sopravvissuto viene assottigliato giorno dopo giorno.

Il gruppo, ritrovatosi spontaneamente per manifestare contro l’ennesimo taglio di alberature urbane (alberi secolari di via Cavour) e dopo l’ultimo abbattimento sconsiderato (otto platani su via S. Barbara), decide di prendere coscienza del proprio ruolo civile e comincia a riunirsi per discutere delle problematiche legate alla salvaguardia e alla manutenzione del verde urbano.

Un centinaio di persone si ritrova a condividere i medesimi sogni ed obbiettivi e decide di agire e far sentire la propria voce. Nasce così “Vogliamo Alberi,” il gruppo dal quale il Co.N.Al.Pa. Nettuno prende le mosse e si costituisce come associazione. “Co.N.Al.Pa. Nettuno” e “Vogliamo Alberi” costituiscono un unicum assai eterogeneo di cittadini consapevoli e decisi ad incidere sulle dinamiche legate alla gestione del verde urbano e del paesaggio in sinergia con i comitati cittadini e l’amministrazione pubblica. Fucina di idee, discussioni, proposte e iniziative, proseguiranno insieme il monitoraggio territoriale, coordinandosi via via nelle azioni più adeguate da intraprendere.

“Co.N.Al.Pa. Nettuno” ha instaurato un proficuo rapporto con le autorità competenti, con richieste e segnalazioni riguardanti potature e tagli indiscriminati (Borgo Medievale e via S. Barbara), richiedendo la pubblicazione del Censimento e Piano degli Abbattimenti (relativo al 2019) e proponendosi quale interlocutore diretto al monitoraggio di nuove piantumazioni, di punti verdi e alberature urbane.

Si ringrazia il gruppo Nazionale “Co.N.Al.Pa.” per l’accoglienza e si ricorda che la difesa del territorio è un atto di civiltà e cittadinanza attiva. Sottrarlo alla devastazione, allo scempio e alla speculazione vuol dire proteggere la società dal dergrado e preservare la vita e la salute propria e di chi verrà dopo di noi.

Il Presidente

Valerio Marchione